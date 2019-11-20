إزالة 637 حالة تعد على الأراضى الزراعي وأملاك الدولة في أسوان

قال محافظ أسوان أشرف عطية، في بيان اليوم، إن إجمالى حالات التعد التى تم إزالتها خلال فترة الحظر، بداية من 25 مارس الماضى وحتى الآن، بلغت 637 حالة تعد، منها 557 حالة تعد على أراضى البناء بمساحة 526 ألفا و371 م2، بجانب 80 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 206 أفدانة، هذا بجانب إزالة 409 حالات تعد تم رصدها قبل فترة الحظر منها إزالة 122 حالة تعد على أراضى بناء بمساحة 68 ألفا و868 م2، بالإضافة إلى إزالة 287 حالة تعد على أراضى زراعية بمساحة 47 فدانا و13 قيراطا و9 أسهم.

وكانت حملات نجحت اليوم الثلاثاء، فى تنفيذ 3 قرارات إزالة بمنطقة كلح القارة التابعة للوحدة المحلية لقرية الكلح غرب بمركز إدفو على مساحة ١٦٢٠٠ م٢.