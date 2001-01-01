وسع الإنجليزي جيمي فاردي الفارق بينه وبين محمد صلاح، في صراع هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

ونجح فاردي في تسجيل هدف التعادل لفريقه أمام أرسنال في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج، ليعزز موقعه في صدارة قائمة الهدافين برصيد 22 هدفًا.

من جانبه رفع الجابوني بيير إيميريك اوباميانج رصيده للهدف رقم 20 في وصافة القائمة، يليه داني إنجز، لاعب ساوثهامبتون برصيد 18 هدفًا، فيما يحتل محمد صلاح المركز الرابع برصيد 17 هدفًا.

وافتتح الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، التسجيل لفريقه آرسنال بمرمى ضيفه ليستر سيتي.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصاءات "أوبتا"، فإن أوباميانج بات ثاني لاعب في تاريخ آرسنال يجتاز حاجز العشرين هدفا لموسمين على التوالي، منذ الفرنسي تييري هنري، الذي اجتاز الحاجز ذاته في 5 مواسم متتالية (من 2001-2002 إلى 2005-2006).