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صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب 10 نقاط

بورصة السعودية
بورصة السعودية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 5:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 5:09 م
أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع طفيف بنسبة 1ر0 بالمئة عند 7401 نقطة (+ 10 نقاط).

جاء ذلك وسط تداولات بلغت  قيمتها الإجمالية نحو 2ر5  مليار ريال.

وارتفع سهم "أرامكو السعودية" بنحو 1 بالمئة عند 20ر33  ريال.

وشهد قطاع التأمين خلال جلسة اليوم ارتفاعا شبه جماعي، وتصدره سهما "اتحاد الخليج" و"ملاذ للتأمين" بالنسبة القصوى.

في المقابل، تراجع سهم "سليمان الحبيب" بأكثر من 1 بالمئة عند 10ر86  ريال.

وتراجع صندوق "بنيان ريت" بنحو 2 بالمئة عند  96ر8 ريال، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية، وسط تداولات نشطة على الصندوق مقارنة بالجلسات الماضية بلغت نحو 306 آلاف  وحدة.

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