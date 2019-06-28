صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب 10 نقاط

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع طفيف بنسبة 1ر0 بالمئة عند 7401 نقطة (+ 10 نقاط).



جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2ر5 مليار ريال.



وارتفع سهم "أرامكو السعودية" بنحو 1 بالمئة عند 20ر33 ريال.



وشهد قطاع التأمين خلال جلسة اليوم ارتفاعا شبه جماعي، وتصدره سهما "اتحاد الخليج" و"ملاذ للتأمين" بالنسبة القصوى.



في المقابل، تراجع سهم "سليمان الحبيب" بأكثر من 1 بالمئة عند 10ر86 ريال.



وتراجع صندوق "بنيان ريت" بنحو 2 بالمئة عند 96ر8 ريال، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية، وسط تداولات نشطة على الصندوق مقارنة بالجلسات الماضية بلغت نحو 306 آلاف وحدة.