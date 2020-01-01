كوريا الجنوبية تسجل 44 إصابة جديدة بكورونا

أكدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه تم اكتشاف 44 حالة جديدة من الإصابة بكورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد المصابين الإجمالي حتى منتصف ليل أمس الى 13181 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه وحسب طريقة انتقال العدوى للمصابين الجدد، كانت 24 حالة من الوافدين من الخارج و20 حالة لانتقال العدوى داخليا.

وسجلت المراكز حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي ضحايا كورونا إلى 285 شخصا، بينما ارتفع عدد المتعافيين من كورونا إلى 11914 حالة بزيادة 66 شخصا تمثلت حالاتهم الصحية في الشفاء الكامل من الوباء.