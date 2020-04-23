مصادر كويتية: آبار نفط الوفرة المشتركة مع السعودية مهددة بالتوقف لعدم جاهزيتها

أكدت مصادر كويتية مطلعة، أن آبار الوفرة النفطية المشتركة مع السعودية مهددة بالتوقف مجددا، نتيجة إغلاق عدم جاهزية البوابات الأمنية التابعة للجانب الكويتي، مما يعرقل عمل العمال والمهندسين والفنيين لإجراء أعمال الصيانة الدورية المطلوبة للآبار النفطية في تلك المنطقة.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن المصادر القول إن البوابات في المراكز الحدودية التابعة للجانب السعودي (حما) والبالغ عددها 3 بوابات جاهزة لاستقبال العمال، لافتة إلى أن المشكلة تقع في الجانب الكويتي، حيث أنه حتى الآن لاتزال البوابة الواقعة بالحدود الكويتية غير جاهزة ولم تسمح وزارة الداخلية بإعادة افتتاحها أمام العاملين في هذه الحقول النفطية.

وأعلنت وزارة النفط الكويتية اليوم الاثنين عودة الانتاج في عمليات الوفرة المشتركة في بداية يوليو الجاري، لأول مرة بعد توقف دام 5 سنوات.

وأضافت الوزارة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الاثنين أنه «في الأول من يوليو الجاري، تم استئناف الإنتاج في حقل الخفجي المشترك، وذلك بعد توقف دام لمدة شهر واحد، بناءً على الخطط التشغيلية الموضوعة وبالاتفاق بين الطرفين.