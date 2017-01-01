أعلنت قناة الزمالك عن بدء التنفيذ في استاد النادي في 6 أكتوبر، فيما قال مرتضى منصور، رئيس النادي، إن مشروع ستاد الزمالك الجديد يشبه ستاد السلام.
وقال أحمد جمال مقدم برنامج "زمالكاوي": " تم عرض التصميم النهائي لاستاد الزمالك اليوم على مجلس إدارة النادي، والتنفيذ سيبدأ فيه فورا".
وقال مرتضى منصور إن النادي وقع اتفاقية مع البنوك لتمويل العضويات كاشفا أنه سيتم فتح باب الإشتراك في المرحلة الأولي علي ٥ ألاف عضوية تزيد بقيمة 30%
وأنهى مرتضى منصور " اجتماع اليوم أفضل رد على المشككين العمل سيبدأ سريعاً فور عرض التصميم النهائي علي مجلس الإدارة ".
وكشف أحمد مرتضى عضو مجلس الزمالك أن ستاد الأبيض الجديد ستكون سعته ٤٠ ألف متفرج مخصصاً لكرة القدم فقط (بدون تراك).
وأضاف أحمد مرتضى أن فرع النادي الجديد سيضم فندقا 4 نجوم ومستشفي للطب الرياضي و16ملعبا للألعاب الجماعية.
وعرضت قناة الزمالك لقطات اجتماعا قالت إنه بين الشركة المصممة والمنفذة في حضور أعضاء مجلس إدارة الأبيض.
ووفقاً للقطات فإن النادي الجديد يضم ستاد ومنطقة ترفيه ومجمع حمام سباحة وفندقاً ومجموعة من الملاعب وأماكن إنتظار.