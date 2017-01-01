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أعلنت قناة الزمالك عن بدء التنفيذ في استاد النادي في 6 أكتوبر، فيما قال مرتضى منصور، رئيس النادي، إن مشروع ستاد الزمالك الجديد يشبه ستاد السلام.

وقال أحمد جمال مقدم برنامج "زمالكاوي": " تم عرض التصميم النهائي لاستاد الزمالك اليوم على مجلس إدارة النادي، والتنفيذ سيبدأ فيه فورا".

وقال مرتضى منصور إن النادي وقع اتفاقية مع البنوك لتمويل العضويات كاشفا أنه سيتم فتح باب الإشتراك في المرحلة الأولي علي ٥ ألاف عضوية تزيد بقيمة 30%

وأنهى مرتضى منصور " اجتماع اليوم أفضل رد على المشككين العمل سيبدأ سريعاً فور عرض التصميم النهائي علي مجلس الإدارة ".

وكشف أحمد مرتضى عضو مجلس الزمالك أن ستاد الأبيض الجديد ستكون سعته ٤٠ ألف متفرج مخصصاً لكرة القدم فقط (بدون تراك).

وأضاف أحمد مرتضى أن فرع النادي الجديد سيضم فندقا 4 نجوم ومستشفي للطب الرياضي و16ملعبا للألعاب الجماعية.

وعرضت قناة الزمالك لقطات اجتماعا قالت إنه بين الشركة المصممة والمنفذة في حضور أعضاء مجلس إدارة الأبيض.

ووفقاً للقطات فإن النادي الجديد يضم ستاد ومنطقة ترفيه ومجمع حمام سباحة وفندقاً ومجموعة من الملاعب وأماكن إنتظار.