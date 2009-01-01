رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ينعى الفريق محمد العصار

نعى المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى الذي وافته المنية مساء اليوم بعد صراع مع المرض

وقال زكى إن مصر فقدت بطلاً من أبطالها المخلصين، الفريق محمد العصار، الذي كان له بصماته الواضحة والمؤثرة فى الحفاظ على سلامة البلاد خلال الفترة العصيبة التي شهدتها مصر عقب ثورة يناير، ليسطر التاريخ اسمه في سجلات الشرفاء والعظماء الذين وهبوا حياتهم لخدمة الوطن.

وأضاف زكي: شرفت بلقائه خلال الفترة الماضية لبحث أوجه التعاون في العديد من المشروعات التنموية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي كان مؤمناً بدورها وداعماً لما تقدمه في خدمة الوطن، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .