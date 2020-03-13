قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستفعل ما فيه مصلحة لطلاب امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى حذف السؤال الصعب من امتحان الفيزياء، بشرط عدم إجابة كل الطلاب عليه.

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن أسئلة الامتحان تسير وفق مواصفات معينة هي: 30% تقيس التذكر، و35% للفهم، و30% التطبيق، و15% للمستويات العليا، لافتًا إلى أن الوزارة عجلت بلقاء مع 27 موجه عام فيزياء على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنهم سيجتمعون مع الهيئة الفنية واضعة الامتحان، لتدارس وتباحث كل جزئية في الامتحان، متابعًا: «العينة العشوائية ستوضح السؤال الصعب، وسيتم حذف السؤال الصعب جدًا الذي لم يجيبه كل الطلاب».

وذكر نائب وزير التعليم، أن مادة الفيزياء لها طبيعة خاصة، مناشدًا الطلاب بالهدوء، حتى لا يؤثر القلق والتوتر عليهم أثناء أداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا، يوم الأحد المقبل.

وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي عدد 388 ألفا و937 طالبا، ومادة التاريخ بإجمالي 258 ألفا و187 طالبا، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.