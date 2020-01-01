 ‏المرصد السوري: 6 قتلى وأكثر من 15 جريحا في انفجار سيارة مفخخة بتل الأبيض - بوابة الشروق
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‏المرصد السوري: 6 قتلى وأكثر من 15 جريحا في انفجار سيارة مفخخة بتل الأبيض

هدى أمين
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 9:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 9:43 م

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ستة أشخاص، ثلاثة أطفال وثلاثة آخرين مجهولي الهوية حتى اللحظة بسبب تحول جثامينهم إلى أشلاء، بالإضافة لوقوع أكثر من 15 جريحا من بينهم حالات خطيرة، جراء انفجار سيارة مففخة وقع عند دوار الفرن في مدينة «تل أبيض» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، شمالي الرقة، ضمن مناطق «نبع السلام».

وذكر المرصد السوري، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، منذ قليل، أنه سُمع دوي انفجار عنيف في مدينة «تل أبيض» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن مناطق «نبع السلام».

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