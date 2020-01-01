مدير مستشفيات العزل بالأقصر: لم نسجل إصابات بكورونا في المدينة منذ 3 أيام

قال الدكتور بكري عبدالستار، مدير مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر، إن المستشفيات تخطت مرحلة ذروة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الأقصر، مشيرًا إلى استقبال أكثر من 100 حالة اشتباه إصابة بالفيروس سابقًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن الإصابات لم تتخطَ 20 حالة خلال الأيام الماضية، مؤكدًا عدم تسجيل إصابات بكورونا في مدينة الأقصر لمدة ثلاثة أيام.

ولفت إلى أن نزل الطود احتفل اليوم بخروج آخر دفعة من المتعافين من الفيروس، مضيفًا أن النزل لم يستقبل مواطنين من مستشفيات العزل، منذ ثلاثة أيام.

وأكد مدير مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر أن إصابات «كوفيد-19» انخفضت بشكل ملحوظ في مركز إسنا بالمحافظة، قائلًا إن درجة وعي المواطنين أصبحت أفضل من السابق كثيرًا.

وتابع: «المواطنون يرتدون الكمامات، وهناك شباب متطوع للتوعية والعزل المنزلي ومتابعة الحالات أولًا بأول»، مضيفًا أن الأقصر أولى المحافظات التي سجلت إصابات وستصبح الأولى في تسجيل صفر إصابات.

واحتفل الطاقم الطبي بمستشفى المدينة الشبابية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، بخروج آخر دفعة من المتعافين من الفيروس، والذين بلغ عددهم 15 متعافٍ، من بينهم أطفال وكبار السن.