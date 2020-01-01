56 إصابة جديدة بكورونا في النمسا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تبلغ 56 حالة ليرتفع إجمالي الحالات النشطة إلى 1029 حالة.

وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في النمسا بلغ 18 ألفا و421 حالة، وقد تعافى منهم 16 ألفا و686 حالة بينما توفى 706 أشخاص.

وأشار البيان إلى أنه يوجد حاليا 91 شخصا في المستشفى للعلاج منهم 10 حالات في وحدات العناية المركزة.

يشار إلى أن ولاية النمسا العليا تعد البؤرة الجديدة للمرض في النمسا وسجلت زيادة يومية 21 حالة وقد تم الاستعانة بالجيش النمساوي في الخدمات الطبية وتتبع العدوى في الولاية بينما تعتزم الحكومة العودة لتشديد القيود في مراكز التسوق وفرض ارتداء الكمامات.