الأمن الروسي: مستشار مدير وكالة الفضاء الروسية متهم بالتخابر لصالح «الناتو»

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن مستشار المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" إيفان سافرونوف، مشتبه به في العمل لصالح استخبارات حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأفاد بيان للجهاز، بأن سافرونوف نقل معلومات سرية تتعلق بالتعاون العسكري التقني والدفاعات الروسية لحلف شمال الأطلسي.

وأضاف البيان أنه تم اعتقال مستشار المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" في موسكو، حيث كان مكلفا بتنفيذ مهام لإحدى وكالات الاستخبارات التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" وجمع وتسليم أسرار الدولة الروسية المتعلقة بالتعاون العسكري التقني والدفاع والأمن إلى الحلف.

كانت وكالة الفضاء الروسية قد أقرت في بيان لها اليوم بالواقعة، وأعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة لجهات التحقيق في هذه القضية، وكانت لجنة التحقيق الروسية وجهت تهمة الخيانة العظمى لمستشار مدير وكالة الفضاء الروسية إيفان سافرونوف.