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يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادتي الفيزياء (للشعبة العلمية) ومادة التاريخ (للشعبة الأدبية)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء).