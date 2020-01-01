 اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ - بوابة الشروق
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اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 6:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليه 2020 - 6:16 ص

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادتي الفيزياء (للشعبة العلمية) ومادة التاريخ (للشعبة الأدبية)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

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