نقابة فيردي الألمانية تعارض إلغاء الارتداء الإجباري للكمامة في أماكن التسوق

أعربت نقابة فيردي الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات عن معارضتها لإلغاء الارتداء الإجباري للكمامة في أماكن التسوق.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، قالت شتيفاني نوتسنبرجر، عضو مجلس إدارة فيردي المختص بشؤون التجارة، إن جائحة كورونا لا تزال موجودة ولهذا فيجب الإبقاء على نفس إجراءات الحماية بما في ذلك ارتداء الكمامة.

وأضافت نوتسنبرجر :" وهذا هو السبب في أن إلغاء الارتداء الإجباري للكمامة يهدد العاملين والعملاء على حد سواء، ولهذا فإن الإبقاء على الارتداء الإجباري للكمامة، أمر منطقي وضروري".

كان هاري جلافه، وزير الاقتصاد والصحة في ولاية مكلنبورج-فوربومرن أعلن في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة أول أمس الأحد، تشكيكه في فرض ارتداء الكمامة في أماكن التسوق في ظل استمرار تدني معدلات الإصابة في الولاية، الأمر الذي أثار جدلا في جميع أنحاء ألمانيا، وقد قوبل مقترحه بردود فعل سلبية بدون استثناء.

وقد اتفق مجلس وزراء صحة الولايات الألمانية أمس الاثنين على عدم إلغاء الارتداء الإلزامي للكمامة، وذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مشاركين في اجتماع عبر الفيديو للوزراء مع ينس شبان، وزير الصحة الاتحادي.

وذكر هؤلاء المشاركون أن الوزراء برروا رفض إلغاء الارتداء الإلزامي للكمامة بعدم إعطاء انطباع خاطئ بأن الجائحة قد انتهت.

وكان متحدث باسم حكومة ولاية مكلنبورج- فوربومرن أعلن في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين اعتزام الولاية تمديد الارتداء الإجباري للكمامة، مشيرا إلى أن "التصديق على المرسوم الخاص بذلك سيتم في مجلس الوزراء غدا".