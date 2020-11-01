ميسي: دعونا نذهب للمجد

أعرب ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، عن سعادته وفخره بتأهل بلاده لنهائي كوبا أمريكا بعد إقضاء كولومبيا في نصف النهائي.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في تخطي عقبة كولومبيا في الدور نصف النهائي لكوبا أمريكا بركلات الجزاء الترجيحية «3-2» بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لتضرب موعدًا مع البرازيل في المباراة النهائية.

وعلق ميسي على تأهل الأرجنتين لنهائي كوبا أمريكا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا:" فخور وسعيد بانتمائي لهذه المجموعة، تم تحقيق هدف آخر «الوصول لنهائي كوبا أمريكا»، حمدًا لله على استمراري لأحيا هذه اللحظات، دعونا نذهب للمجد".

ويسعى ميسي للفوز ببطولة كوبا أمريكا للمرة الأولى في تاريخه حيث خاض 3 نهائيات رفقة منتخب التانجو من قبل لكنه خسرهم جميعًا أمام البرازيل في 2007، وضد تشيلي في 2015، 2016.

وينتظر ميسي ورفاقه مواجهة صعبة أمام منتخب البرازيل الذي تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على بيرو بهدف نظيف.