الإصابة تبعد الدراج الألماني توني مارتن عن سباق فرنسا للدراجات

ابتعد توني مارتن، بطل العالم السابق، عن سباق فرنسا للدراجات (تور دي فرانس)، وذلك في أعقاب سقوطه في التجارب الحرة.

وسقط الدراج الألماني مارتن -36 عاما- في التجارب، وشوهد وهو جالس على جانب الطريق يتلقى العلاج من كدمة تعرض لها في الفخذين قبل أن يدخل إلى سيارة إسعاف.

وكان مارتن قد تعرض لإصابة خطيرة في المرحلة الأولى حينما اصطدم بلافتة من الورق المقوى والتي كانت تحملها امرأة مما أدى إلى وقوع حادث تصادم جماعي.

وكان مارتن دراج فريق جامبو فيزما سيدعم زميله الدنماركي يوناس فينجيجارد في التصنيف العام بعد انسحاب قائد الفريق بريموز روجليتش.