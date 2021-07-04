ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحذر إيران من إنتاج معدن اليورانيوم

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حذرت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إيران اليوم الثلاثاء من تكثيف أنشطتها المرتبطة بالأسلحة النووية، وقالت إنها تهدد المفاوضات الجارية لاستئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأعرب وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك عن "قلقهم العميق" إزاء خطوات إيران في إنتاج معدن اليورانيوم المخصب.

وقال الوزراء إن إيران ليس لديها حاجة مدنية معقولة لهذه المادة، حيث أن هذا البحث والإنتاج "خطوة مهمة في تطوير سلاح نووي".

وقال وزراء الخارجية الألماني هيكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان والبريطاني دومينيك راب، إن هذه الخطوة عرضت مفاوضات إنقاذ الاتفاق النووي للخطر، والذي شهد في الأساس موافقة إيران على وضع قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات