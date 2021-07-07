ماليزيا: تطعيم 340 ألفا باللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلن وزير الصحة الماليزي الدكتور أدهم بابا، اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم 340 ألفا و43 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة ضمن برنامج التطعيم الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن وزير الصحة قوله، إن من هذا العدد 133 ألفا و286 شخصا تلقوا الجرعتين، في حين تلقى 206 آلاف و757 الجرعة الأولى.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، عن تفاؤل الحكومة الماليزية بأن جميع الجهود في برنامج التطعيم الوطني الماليزي ضد فيروس كورونا تسير على المسار الصحيح، وذلك بعد أن تجاوزت البلاد هدفها المتمثل في إعطاء 300 ألف جرعة لقاح كوفيد-19 بشكل يومي.

وأوضح ياسي أن تطعيم أكثر من 2.7 مليون من المواطنين بجرعتين من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 حتى أول أمس الاثنين يتماشي مع التركيز الثالث من خطة التعافي الوطنية التي تم الإعلان عنها في 15 يونيو الماضي.

وأردف أن التركيز الثالث يهدف إلى تعجيل عملية التطعيم على نطاق واسع، بين المواطنين والمقيمين في ماليزيا لضمان قدرتها على تحقيق المناعة الجماعية من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها قبل انتشار جائحة كورونا.