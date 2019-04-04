قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن منظومة التعليم تضم عدة جوانب وهي مبنى المدرسة والفصل المدرسي والمناهج التكنولوجية حديثًا، مشيرة إلى حاجة جميع المدارس لهذه العناصر لضمان الاستدامة في التعليم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أن المدارس أضطرت لقبول هذا التحول، خاصة وأن أولياء الأمور أصبحوا يجددون المدرسة على مدى ارتباطها بالتكنولوجيا، لافتًا إلى أن منصة «لايت هاوس» تقدم منتج تعليمي بجودة عالية وتستهدف إضافة فصول جديدة لمنظومة التعليم بمصر بشكل يتناسب مع الطبقة المتوسطة.

وأشار إلى تقديم منصة «لايت هاوس» للخدمة التعليمية بمصاريف أقل عن الشكل التقليدي، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بالمدارس الخاصة لتكون بمصروفات أقل ومنتج تعلمي جيد.

وذكر أن رأس مال منصة لايت هاوس يصل إلى 1.75 مليار جنيه، مضيفًا أنه يكون من خلال ضم مطورين عقاريين وأصحاب رؤؤس المال ورجال الأعمال.

وأوضح أن المرحلة الأولى من منصة «لايت هاوس» ستضم 10 مدارس بنسبة إشغال عالية، ليتم بعدها التوسع في بناء وتطوير مدارس جديدة.

وعن مجمع التحرير، لفت إلى أنه في مراحل مشجعة من التطوير، قائلًا إنه يتم البحث عن مطور ليكون بمثابة شريك لإدارة منظومة المكونات المختلفة لتطوير المجمع، والتي تتمثل في المكون الفندقي والإدري والخدمي والتجاري.

وشارك تحالف يضم صندوق مصر السیادي، وبنك مصر، والشركة القابضة للتأمين، وبنك قناة السويس بالمشاركة في تأسيس منصة لايت هاوس للاستثمارات التعليمية برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه، بحسب بيان مشترك من التحالف أمس الثلاثاء.

وسيكتتب التحالف، إلى جانب مستثمرين آخرين، في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة تتخطى 500 مليون جنيه، وفقا للبيان.