شعبة الأسمنت: القرار يساهم فى علاج أزمة تخمة المعروض

منح القرار الأخير لجهاز حماية المنافسة فرصة كبيرة لشركات الأسمنت لخفض الإنتاج بنسب تتراوح بين 30 و35%، وهو ما يمكنها من حل شامل لأزمة القطاع، الذى يعانى منها منذ عدة سنوات؛ بسبب زيادة المعروض عن الطلب، بحسب مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية.

وأفادت وثيقة من الجهاز ــ نشرت محتواها وكالة رويترز أمس الأول ــ بموافقته على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت، تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت. ومن المقرر أن تدخل تخفيضات الإنتاج حيز التنفيذ فى 15 يوليو الجارى وتستمر لمدة عام.

وتتضمن نسبة الخفض التى وافق عليها الجهاز، حصصا أخرى إضافية، تمكن الشركات من الوصول إلى تقليل الإنتاج بنسبة تتراوح بين 30 ــ 35% فى حالة رغبتها فى ذلك.

وأضاف اسطفانوس، أن القرار جيد لمنتجى الأسمنت بالسوق، ويساعد على حل أزمة زيادة العرض عن الطلب بكميات كثيرة.

وارتفعت الطاقة الإنتاجية للأسمنت المصرى إلى ما بين ‭85‬ و‭87‬ مليون طن سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد افتتاح مصنع بنى سويف، بطاقة 13 مليون طن سنويا، فيما استقرت المبيعات لتدور حول 40 مليون طن، أى ما يعادل نصف الإنتاج، وفقا لمسئولين تنفيذيين فى قطاع صناعة الأسمنت.

وعلى مدار السنوات الماضية، تعرضت هذه الصناعة فى مصر لعدد من التحديات، كان أبرزها ارتفاع سعر تكلفة العمل بالغاز الطبيعى فى الوقت الذى تدعم فيه الدول الخارجية مصانعها العاملة فى الأسمنت، خاصة أن الطاقة تمثل 65% من مدخلات الإنتاج مما دفع بعض الشركات للتحول للعمل بالفحم فى عام 2014.

وكانت مصادر مطلعه على الملف قالت لـ«الشروق» فى وقت سابق: إن خفض الإنتاج سيساهم فى ضبط الأسواق، وتعويض الخسائر التى تتكبدها مصانع الأسمنت فى مصر والتآكل الذى يحدث فى رأسمالها.

وصناعة الأسمنت فى مصر من الصناعات كثيفة العمالة، وهى إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء؛ حيث تسهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالى 1% من إجمالى الناتج المحلى، ونحو 10% من الإنتاج القومى الإجمالى للصناعة المصرية، بحسب بيانات الشعبة.

وتراجعت مبيعات الأسمنت السنوية إلى‭41.7 ‬ مليون طن فى ‭2020‬ من ‭43.8‬ مليون فى ‭2019‬، وفقا لأحدث إحصاءات رسمية، فيما بلغت المبيعات ‭49.5‬ مليون طن فى ‭2017‬، وهو العام الأخير قبل تشغيل مصنع بنى سويف، بينما تضررت مبيعات العام الماضى من جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت صادرات الأسمنت خلال العام الماضى بنسبة 13% عن 2019، لتصل إلى 175 مليون دولار، وفقا لأحدث تقارير الصادرات عن المجلس التصديرى لمواد البناء.

ويوجد فى مصر نحو 18 شركة أسمنت، وتعمل هذه الشركات جميعها بنحو 42 خط إنتاج. وتمثل الاستثمارت الأجنبية 52% من حجم الطاقة الإنتاجية.