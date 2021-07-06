التخطيط: نجحنا في تسجيل 4 مبادرات هامة كأفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية

قالت هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، إن العديد من جهود التنمية خلال الفترة الماضية تستهدف تحقيق تطور في مؤشرات مصر بأهداف التنمية المستدامة ومنها توفير المياه والصرف الصحي والقضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين.

وأضافت مغيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن وزارة التخطيط نجحت في تسجيل 4 مبادرات هامة على أنها من أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية الذي يمس حياة المواطنين وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة».

وأشارت إلى أن «حياة كريمة» مبادرة غير مسبوقة توجه جهودًا عديدة للريف المصري، مشيرة إلى تخصيص 400 مليار جنيه لتطوير قرى الريف وإقامة المشروعات بشكل متكامل وتنسيق عالٍ بين الجهات المختلفة؛ لتوفير كل خدمات البنية الأساسية التي تحدث فرقًا في حياة المواطن المصري.

ولفتت رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، إلى ارتباط كل التدخلات التنموية ببعضها، قائلة إن مبادرة «التنمية المحلية في صعيد مصر» تعتمد على تخصيص مليار دولار لتطوير محافظتي قنا وسوهاج، بالاشتراك مع البنك الدولي.

وذكرت أن المبادرة تتسم ببعد اقتصادي يشمل التكتلات الاقتصادية وتطوير المدن الصناعية ما يؤدي إلى زيادة إشغالها بنسبة 12%، مؤكدة أن الأمر ينعكس على زيادة الاستثمارات وفرص العمل.