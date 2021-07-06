«الخليج» الإماراتية: الاتحاد الأوروبي لن يفرط في علاقته بالصين

أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن القمة الافتراضية التي عقدت على مدى ساعة بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جهة، والرئيس الصيني شي جين بينج من جهة ثانية، تشير إلى أن البلدين الأوروبيين - وهما الأكبر والأكثر تأثيراً والأهم دوراً في أوروبا، ليسا على استعداد للتفريط بمصالحهما مع دول عظمى مثل الصين.

ولفتت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم /الأربعاء/ - تحت عنوان "ما بين أوروبا والصين" إلى أن القادة الثلاثة تحدثوا عن علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين، وناقشوا العلاقات الدولية وأهمية احترام بعضهم، وتقليل الخلافات من خلال تعزيز الحوار.

وأكدت المستشارة الألمانية الاستعداد للحفاظ على التواصل مع الصين بشأن المناخ والتنوع البيولوجي والتحديات الصحية واستئناف الرحلات الجوية.. فيما دعا الرئيس الصيني من جانبه، إلى علاقات مستقرة ومتوازنة بين الدول الكبرى، وإلى توسيع التوافق والتعاون مع أوروبا.