 العراق: القبض على الإرهابي المسؤول عن مجزرة الخالص عام 2007 - بوابة الشروق
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العراق: القبض على الإرهابي المسؤول عن مجزرة الخالص عام 2007

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 11:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 11:47 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على الإرهابي المسؤول عن مجزرة الخالص في عام 2007 والتي راح ضحيتها 15 مواطنا.

وذكر بيان للخلية أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي يعد من أخطر وأبرز العناصر الإرهابية في تنظيم داعش، حيث نفذ عدة عمليات إرهابية استهدف خلالها دورية للشرطة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم واغتيال 15 مواطنا كانوا جالسين في مقهى بقضاء الخالص بمحافظة ديالي عام 2007، إضافة إلى عمليات أخرى ضد المواطنين العزل.

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