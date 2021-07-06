إعادة انتخاب ستيفان لوفين رئيسا للوزراء في السويد

تم اليوم الأربعاء إعادة انتخاب ستيفان لوفين رئيسا لوزراء السويد، بعد أن حصل على دعم كاف في البرلمان، وذلك بعد تسعة أيام من تنحيه عن منصبه.

وكان لوفين قد استقال الأسبوع الماضي بعد خسارة تصويت بحجب الثقة في البرلمان جرى قبل أسبوع بعد خلاف مع حزب اليسار بشأن ضوابط التأجير بالنسبة للمبانى الجديدة.

وجرى أولا تكليف أولف كريستيرسون زعيم الحزب المعتدل بتكليف الحكومة، ولكنه فشل.

ويذكر أن هذه أول مرة يتم فيها إسقاط رئيس وزراء سويدي بتصويت بحجب الثقة، وكان لوفين -63 عاما- قد تولى منصب رئيس الوزراء منذ عام 2014.