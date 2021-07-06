 بالوتيلي ينضم إلى أضنة دمير سبور التركي - بوابة الشروق
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بالوتيلي ينضم إلى أضنة دمير سبور التركي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 7:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 7:29 م

أعلن نادي أضنة دمير سبور، الصاعد حديثا للدوري التركي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الدولي الإيطالي السابق ماريو بالوتيلي لمدة ثلاثة أعوام.

وكان فريق مونزا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، هو آخر فريق لعب له بالوتيلي، غير أنه لم يتمكن من الصعود للدوري الممتاز نظرالأنه احتل المركز الثالث .

ورغم فوزه سابقا بلقب دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان، إلا أن بالوتيلي اشتهر بسلوكه الغريب داخل وخارج الملعب، كما حامت الشكوك دائما حول مواقفه .

كما سبق له اللعب لفترات قصيرة لأندية كبيرة مثل ميلان الإيطالي ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين ومارسيليا الفرنسي.


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