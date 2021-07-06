إزالة حالة تعدي بالبناء ومد الخطوط المغذية للغاز الطبيعي في أرمنت بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالأقصر، حملة إزالة تم خلالها استكمال تنفيذ إزالة مخالفات التعدي على أرض أملاك الدولة.
وكانت الحملة خلف العمارات السكنية بشارع الشهيد عبد الرحمن بأرمنت الوابورات وتي بناء عشش عشوائية بالطوب الأحمر والطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بارتفاع ٤ متر وبإجمال مساحة ٢٠٠ متر مربع.
وفي سياق أخر أكد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت مواصلة تنفيذ عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بنطاق المركز، ومنها مشروع توصيل الغاز الطبيعي الذي يتم تنفيذه بمعرفة الشركة الوطنية.
وصرح عاشور بأنه تم لحام ومد الخطوط المغذية لشبكة الغاز الطبيعي بمنطقة أرمنت الحيط وجاري استكمال الأعمال، مشيرًا إلى استمرار المتابعة وتقديم كل الدعم الممكن لإتمام الأعمال دون معوقات.