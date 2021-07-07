وفاة الممثل الهندي ديليب كومار عن عمر ناهز 98 عاما

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توفى الممثل الهندي ديليب كومار، في مستشفى بمدينة مومباي عن عمر ناهز 98 عاما، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام هندية محلية اليوم الأربعاء.

وذكرت شبكة " ان دي تي في" أنه تم نقل ديليب للمستشفى الأربعاء الماضي بعدما كان يعاني من صعوبة في التنفس.

قد جرى نشر تغريدة على صفحة الممثل على موقع توتير للتواصل الاجتماعي اليوم، القائم عليها صديق الأسرة جاء فيها "بقلوب يملؤها الحزن. أعلن وفاة ديليب كومار منذ دقائق".

ونعى الرئيس الهندي رام ناث كوفند الممثل.

وقال في تغريدة "ديليب كومار جسد تاريخ الهند الناشئة، تخطى سحره جميع الحدود، وحظى بحب عبر شبه القارة. وبوفاته، انتهى عهد، اقدم التعازي لأسرته ولجميع محبيه".

كما نعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الممثل ، قائلا: "ديليب كومار سيبقى أسطورة سينمائية، رحيله يمثل خسارة لعالمنا الثقافي، أقدم التعازي لأسرته وأصدقائه".