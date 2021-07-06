مالي ترحب بإشعار الإنتربول لمطاردة دولية لنجل الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر

صادقت السلطات في مالي، الواقعة في غرب إفريقيا على إشعار بمطاردة دولية لنجل الرئيس المخلوع، إبراهيم أبو بكر كيتا.



وذكر المدعي العام، ادريسا حميدو توريه، في بيان صادر مساء أمس الثلاثاء، إن كريم كيتا، الذي يقيم حاليا في ساحل العاج "نأمل الآن أن يتم تسليمه إلى مالي للمثول أمام المحكمة".



وتردد أن كريم كيتا متورط في اختفاء صحفي مالي في عام 2016.



وبحسب النيابة العامة، فقد أصدرت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" إشعارا أحمر لكيتا.



وإذا رغبت دولة عضو في الإنتربول إصدار إشعار بخصوص مشتبه به مطلوب للعدالة، تصدر الإنتربول "إشعارا أحمر" وتدير التعاون العابر للحدود.



وتقرر كل دولة بنفسها ما إذا كانت ستستجيب لطلب المطاردة.