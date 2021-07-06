شهد اليوم السادس من معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ52، التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة ٨٣ ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

صرح بذلك رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤكد أن الارتفاع الملحوظ في عدد الزوار جاء بعد تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى ٧٠% مما يعطى توقعات بالإقبال الجماهيرى خلال المدة المتبقية خاصة فى عطلة نهاية الأسبوع.

يذكر أن معرض القاهرة للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية وأجنبية ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.