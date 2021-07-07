الوكالة السورية: استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور

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كشفت مصادر محلية سورية عن اليوم الأربعاء، عن استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بالقذائف.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المصادر قولها إن ذلك يأتي للمرة الثالثة خلال أيام.