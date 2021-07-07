الوكالة السورية: استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت مصادر محلية سورية عن اليوم الأربعاء، عن استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بالقذائف.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المصادر قولها إن ذلك يأتي للمرة الثالثة خلال أيام.