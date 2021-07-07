 الوكالة السورية: استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور - بوابة الشروق
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الوكالة السورية: استهداف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور

دمشق - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 2:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 2:48 م

كشفت مصادر محلية سورية عن اليوم الأربعاء، عن استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بالقذائف.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المصادر قولها إن ذلك يأتي للمرة الثالثة خلال أيام.

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