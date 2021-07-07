مكتب الجمارك الفلبيني يضبط نباتات آكلة اللحوم واردة من هولندا بدون تصريح

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أعلن مكتب الجمارك الفلبيني، اليوم الأربعاء، أن السلطات ضبطت أكثر من 270 نبتة آكلة للحوم، تم استيرادها بصورة غير مشروعة من هولندا.

وذكر المكتب أن النباتات الآكلة للحشرات تم استيرادها بدون الحصول على تصريح من وزارة البيئة والموارد الطبيعية.

وأضاف أن تجارة وجمع النباتات الآكلة للحوم والتى تعرف أيضا باسم النباتات اللاحمة ، وهى تعد من أندر الأنواع في العالم وأكثرها عرضة للانقراض، محظورة بموجب القوانين الفلبينية.

وتم وضع النباتات في 10 حزم، تم ضبطها بعد القيام بعملية تفتيش أمس الاول الاثنين.

وتمت مصادرة 276 نبتة تقدر قيمتها بنحو 150 ألف بيزو (3000 دولار).

وقال مكتب الجمارك إن السلطات تستعد لتوجيه اتهامان بالتهريب وارتكاب جرائم أخرى، ضد من يقفون وراء الشحنة المضبوطة.