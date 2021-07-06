ضبط شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين على الفيسبوك وإيهامهم بامتلاكه الزئبق الأحمر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين على الفيس بوك وإيهامهم بامتلاكه لمادة " الزئبق الأحمر" .

تمكنت الأجهزة الأمنية بالأقصر من ضبط شخص له معلومات جنائية لقيامه بإنشاء صفحات وهمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بأسماء شركات وذلك للنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بإحدى الدول، وكذا إيهامهم بإمتلاكه لمادة "الزئبق الأحمر"، وعقب ذلك يقوم بإعطائهم أرقام هواتف خاصة به ويقوم بالتواصل معهم وعرض بعض الصور الخاصة بتلك المادة المشار إليها، وعقب إستلام المبالغ المالية من ضحاياه عن طريق الحوالات البريدية، يقوم بالتهرب منهم وإغلاق هواتفه المحمولة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.