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واشنطن تنفي تورطها في اغتيال رئيس هايتي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 11:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 11:42 م

نفى نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، المزاعم التي تشير إلى تورط عملاء أمريكيين في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس، مشيرًا إلى أن هذه المزاعم لا صحة لها.

وأضاف المتحدث، في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدين هذا العمل البشع، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لمساندة السلطات في هايتي في التحقيقات الخاصة باغتيال رئيس هايتي وهي تحقيقات لا زالت في مراحلها المبكرة وليست هناك إجابات واضحة حول من المسئول عن ارتكاب الحادث.

ويذكر أن رئيس هايتي كان قد لقي مصرعه بعد إطلاق النار عليه صباح اليوم في مقر إقامته على مشارف مدينة بورت أوبرينس العاصمة، كما أصيبت زوجته بطلقات نارية في الحادث.

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