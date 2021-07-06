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محافظ مطروح يفتتح معرض الشباب للحرف اليدوية والتراثية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 5:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 5:13 ص

افتتح محافظ مطروح خالد شعيب، مساء اليوم الثلاثاء، معرض الشباب للحرف اليدوية والتراثية، المقام على كورنيش مدينة مرسى مطروح؛ بمشاركة 50 عارضًا في 30 باكية.
وتفقد المحافظ باكيات المعرض -التي تم عند إقامتها مراعاة عدم حجبها رؤية الشاطئ- وذلك لعرض المنتجات والمشغولات الحرفية والبيئية واليدوية التي تعبر عن التراث المطروحي والسيوي مع تشجيع وتحفيز الشباب العارضين من خلال المحافظة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأكد المحافظ تقديم كافة سبل الدعم للشباب العارضين والعمل على تنظيم مزيد من المعارض وزيادة أعداد المشاركين مع الترويج لمنتجاتهم لتحقيق أقصى استفادة، وبما يوفر مزيد من الدخل والمورد الاقتصادي لهم مع أهمية الحفاظ على المعرض، والحرص على المشاركة بمعرض تراثنا في أكتوبر القادم.
وجرت فعاليات الافتتاح بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، والنائبتين سحر عيد وفتحية السنوسي عضوتا مجلس النواب، وصلاح جبر رئيس مجلس العمد والمشايخ، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس حسام صالح مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومديري الإدارات المعنية.

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