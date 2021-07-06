المفوضية الأوروبية تتوقع عودة الإنتاج الاقتصادي لمستويات ما قبل جائحة كورونا

تتوقع المفوضية الأوروبية عودة الانتاج الاقتصادي لمستويات ما قبل جائحة كورونا بحلول نهاية العام، في ظل الثقة في أن اللقاحات ستمنع ظهورة موجة جديدة من الاصابات على الرغم من تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا.

وقالت المفوضية في بيان صحفي لأحدث توقعاتها الاقتصادية اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن ينمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بنسبة 8. 4% هذا العام وبنسبة 5. 4% العام المقبل.

وجاء في البيان الصحفي، أنه من المتوقع أن يتعافى إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمستويات ما قبل الجائحة خلال أخر ثلاثة أشهر من العام، وبوتيرة أسرع من التوقعات السابقة.

وأشارت المفوضية، إلى أن التوقعات المحسنة ترجع إلى ثلاثة عوامل، وهى النشاط الاقتصادي الأقوى من المتوقع خلال أول أشهر من العام وخطة احتواء الفيروس الفعالة بالاضافة إلى اللقاحات، مما أتاح إعادة فتح الاقتصاد وقطاع السياحة خلال الاتحاد الأوروبي.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جيتيلوني: "حملات التطعيم مستمرة في التقدم بوتيرة سريعة في الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن أكثر من 60% من البالغين في الاتحاد الأوروبي حصلوا على الأقل على جرعة واحدة من اللقاح.

وأكدت المفوضية، أن المخاطر المتعلقة بالفيروس مازالت موجودة، مما يشير إلى الحاجة لمضاعفة جهود التطعيم.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني في بيان " تفشي سلالة دلتا إشارة قوية لنا بأننا لم نخرج من ظل الجائحة بعد".

وأشار جينتلوني، إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات الإصابة منذ أبريل الماضي في أنحاء الكتلة الأوروبية، فإن بعض الدول تشهد زيادة جديدة في حالات الإصابة.

ولدى سؤاله عما إذا كان من المرجح إعادة فرض قيود على حركة الأشخاص، قال جينتلوني إنه يأمل في عدم حدوث ذلك بما أن اللقاحات الأربعة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي معروف حتى الآن أنها فعالة للغاية ضد السلالات.

أضاف للصحفيين: "يمكن أن نرى استثناءات، ولكننا لا نرى توجها نحو فرض قيود جديدة"، موضحا: "بطبيعة الحال ليس لدى أي أحد أي تأكيد".

وتتفاوت نسب نمو إجمالي الناتج المحلي بين الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد.

ومن المتوقع أن تعود بولندا لمستويات ما قبل الأزمة بحلول منتصف هذا العام، وألمانيا وهولندا بحلول أكتوبر المقبل على أقصى تقدير، في حين ستعود اقتصاديات إسبانيا وإيطاليا لمستويات ما قبل جائحة كورونا خلال الربع الثالث من العام المقبل.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة 9. 1% هذا العام، و2.2% في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة. كما من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 4. 1% و 6. 1% على التوالي خلال العام المقبل.