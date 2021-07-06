 محافظ الوادي الجديد يفتتح مركز خدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يفتتح مركز خدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي

عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 11:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 11:54 ص

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مركز خدمة العملاء التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادى الجديد بمدينة الخارجة، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، والمهندس حسام أحمد رئيس فرع الشركة بالوادي الجديد.

وتفقد المحافظ، منظومة العمل داخل المركز لتلقي الشكاوي والاستفسارات والتعامل الفوري معها من خلال الخطوط الساخنة ومراكز خدمة العملاء المتنقلة.

ووجه بتكثيف جهود التوعية بترشيد استهلاك المياه بين المواطنين وتركيب القطع الموفرة للاستهلاك بالمنازل والمرافق العامة.

واطلع على تجربة حية لترشيد استهلاك المياه من خلال القطع الموفرة.

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