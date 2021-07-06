الصحة العالمية تحذر من الرفع المبكر جدا للقيود وسط ارتفاع إصابات كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من الرفع المبكر جدا للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على الرغم من تسجيل أدنى مستوى للوفيات بكورونا منذ تشرين أول/أكتوبر 2020.



وقال مدير الأزمات بالمنظمة مايك رايان اليوم الأربعاء إن تخيل أن الجميع في وقاية من الاصابة بعد الحصول على اللقاح المضاد لكورونا وبالتالي العودة للحياة الطبيعية، هو أمر خطير بالنسبة لأوروبا وباقي العالم.



وأضاف في مؤتمر صحفي "أعتقد أن الآن هو وقت توخي أقصى درجات الحذر".



وردا على سؤال حول اعتزام بريطانيا رفع جميع القيود قال: "ستزداد العدوى مع الانفتاح".



وأضاف أنه لم يتم تطعيم الجميع ضد الفيروس حتى الآن، ولم يتضح مدى قوة حماية اللقاحات من انتقال العدوى .



وحذر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن "السلالات تربح السباق ضد اللقاحات بسبب الانتاج والتوزيع الظالم للقاح، وهو ما يهدد أيضا الانتعاش الاقتصادي العالمي".



وألقى مجددا باللوم على البلدان الأكثر ثراءً فيما يتعلق بواقع الانتشار السريع لمزيد من السلالات بسرعة بسبب النقص الكبير في توزيع اللقاح في الدول الفقيرة.



وسجلت منظمة الصحة العالمية أقل مستوى من حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا، منذ أوائل تشرين أول/أكتوبر 2020، طبقا لما ذكرته المنظمة اليوم الأربعاء.



وأضافت المنظمة أنه كانت هناك أقل من 54 ألف حالة وفاة في الأسبوع من 28 حزيران/يونيو حتى الرابع من تموز/يوليو- أي أقل 7% عما كان عليه في الأسبوع السابق.



غير أن أعداد حالات الإصابة ارتفعت، حيث تم تسجيل ما يزيد قليلا عن 6ر2 مليون في نفس الأسبوع، مع ارتفاع الإصابات بشكل خاص في أوروبا.



وفي مختلف أنحاء العالم، سجلت المنظمة 183 مليون حالة إصابة، منذ بدء الجائحة، وحوالي أربعة ملايين حالة وفاة.



غير أن الأرقام الحقيقية يعتقد على نطاق واسع أنها أعلى، حيث أنه لا تقوم جميع البلدان بالكشف عن جميع الحالات والإبلاغ عنها.