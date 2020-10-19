وكانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، حال استقلاله دراجة نارية "مجهولة المصدر"، وبمناقشته اعترف بسرقتها حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء مالكها تعرف على الدراجة واتهمه بالسرقة.

ومناقشة المتهم، اعترف بقيامه بارتكاب 15 واقعة سرقة دراجات نارية، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميليه "سيئى النية" (عاطل ، ميكانيكى مقيمين بمحافظة الجيزة)، وباستدعاء مالكي الدراجات المستولى عليها، تعرف كلٍ منهم على ما يخصه واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.