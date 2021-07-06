 ترامب يعتزم رفع دعوى قضائية ضد فيسبوك وتويتر وجوجل - بوابة الشروق
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ترامب يعتزم رفع دعوى قضائية ضد فيسبوك وتويتر وجوجل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 10:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 10:03 م

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفع دعوى قضائية ضد شركات فيسبوك وتويتر وجوجل ورؤسائها بسبب قيامهم بحظر وتعليق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها في نادي الجولف الذي يملكه في مدينة بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، إن هذه الدعوى القضائية سوف تثبت أن تلك "الرقابة" غير قانونية ، وتخالف الدستور وتجافي تماما السياق الأمريكي.

وأضاف أن هذه الدعوى، التي رفعت أمام المحكمة الجزئية بدائرة جنوب ولاية فلوريدا، سيتلوها العديد من الدعاوى التي تستهدف محاسبة عمالقة شركات التكنولوجيا والتواصل في بلاده.

ويشار إلى أن موقع تويتر فرض حظرًا دائمًا على حساب ترامب على تويتر بينما علق فيسبوك حسابه لعامين على الأقل بسبب منشوراته التي بثها ردًا على أحداث الشغب يوم 6 يناير الماضي عند مقر الكونجرس بواشنطن.

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