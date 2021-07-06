السياحة: تحويل الأقصر لـ«متحف مفتوح» يجعلها منطقة لا مثيل لها

قالت الدكتور سها بهجت الناطقة باسم وزارة السياحة والآثار، إن تحويل محافظة الأقصر إلى متحف مفتوح سيجلعها مختلفة ولا مثيل لها مقارنة بالمدن السياحية الأخرى، نظرًا لكم الآثار التي تملكها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، أن محافظة الأقصر مليئة بالآثار والمتاحف والمعابد بما يسمح لتكون متحفًا مفتوحًا، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمل على تطوير الخدمات السياحية في الأماكن الأثرية.

وأفادت بأن الوزارة تعمل على توفير كافة السبل التي تريح الزائر عبر إتاحة كافة الخدمات الممكنة من دورات مياه ولوحات إرشادية وصناديق للقمامة وأماكن للجلوس ومسارات الزيارة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تأهيل هذه الخدمات لضمان توفرها بشكل مكثف في جميع الأماكن الأثرية.

وتحدثت "سها" عن الزيارة التفقدية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للأعمال الجاري تنفيذها بمشروع ترميم طريق الكباش بمدينة الأقصر، وكذا الأعمال الجارية بمعبدي الكرنك والأقصر، قائلة إن معبد الكرنك يعتبر من أهم الأيقونات الموجودة في المحافظة، وشددت على أن هناك كمًا كبيرًا من الأعمال الجارية على الأرض لإحداث نقلة تطويرية.

وأوضحت أن طريق الكباش الذي يتم حاليًّا إعداده وترميمه للافتتاح الوشيك يبلغ طوله 2.7 كيلو متر، يربط بين معبدي الكرنك والأقصر، وكان يُسمى بطريق الاحتفالات، مشيرة إلى أن الغرض من ترميمه هو أن يعيد إلى الأذهان الاحتفالات التي كانت تقام في هذه المنطقة وأن يكون طريقًا عالميًّا.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أن مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر يُعد من أهم المشروعات الأثرية التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليا، حيث يستهدف تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من خلال ربط معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد موت وإطلال طبية القديمة الجاري الكشف عنها في منطقة نجع أبو عصبة مع طريق المواكب الكبرى.

كما شملت الجولة تفقُّد معبد الكرنك قاعة الأعمدة الكبرى بالمعبد وما يجرى بها من ترميم وإعادة إحياء لها وصولا لما كانت عليه من هيئة توضح الرسومات والألوان الزاهية لهذه الأعمدة، وحرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع عدد من السائحين المتجولين بالمعبد.