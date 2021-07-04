سفير مصر بواشنطن في ندوة عن غزة: مصر تواصل جهدها لتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار

أكد السفير معتز زهران سفير مصر في واشنطن اليوم الثلاثاء، على الدور المهم الذي لعبته مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري في ندوة افتراضية نظمها مركز ويلسون الاستراتيجي الأمريكي بواشنطن، وحملت عنوان "وقف إطلاق النار في غزة.. ماذا بعد؟" بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين.

وفي معرض الرد على بعض تساؤلات المشاركين في الندوة أشار السفير المصري إلى استمرار مصر في بذل الجهود اللازمة سعياً لتثبيت التهدئة، وإعادة الإعمار، والإغاثة الإنسانية والبناء على ذلك لتهيئة المجال نحو إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش جبناً إلى جنب في سلام مع إسرائيل استناداً على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد زهران على أن النجاح في تحقيق هذا الهدف سيكون له تأثير إيجابي على باقي الملفات المشتعلة في المنطقة باعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية التي لها تأثير مباشر على مجمل الوضع الإقليمي.

وقد شارك في الندوة كل من جوي هود القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى، والسفير مارك جرين رئيس مركز ويلسون والسفير جيمس جيفري رئيس برنامج الشرق الأوسط بالمركز وديفيد ماكوفسكي كبير الباحثين بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وأدارت الندوة ميريسا كورما مديرة إدارة برنامج الشرق الأوسط بالمركز.

وعكست مداخلات سائر المشاركين بالندوة تقديراً كبيراً للدور المصري في المنطقة بصفة عامة وفي الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي بصفة خاصة، فضلاً عن التعويل على الجهود المصرية المستقبلية الرامية إلى استقرار الأوضاع في المنطقة، وتأكيد أهمية استمرار التنسيق المصري ـ الأمريكي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يأتي هذا في إطار التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ضمنها مراكز الأبحاث التي تلعب دوراً مهماً في التأثير على توجهات صانعي القرار سواء في الإدارة أو الكونجرس.