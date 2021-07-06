متحدث عسكري عراقي: استهداف مطار أربيل وقاعدة عين الأسد اعتداءً على هيبة الدولة

أدان المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، عمليات القصف التي تعرض لها مطار أربيل الدولي وقاعدة عين الأسد الجوية لما يمثله من انتهاك صارخ لكل القوانين، واعتداءً على هيبة الدولة والتزاماتها الدولية.



وقال المتحدث، في بيان صحفي: "مرة أخرى يوغل أعداء العراق في غيهم ويستهدفون أمن البلاد وسيادتها، وسلامة المواطنين من خلال اعتداء إرهابي جديد على مطار أربيل، ومعسكر عين الأسد التابع لوزارة الدفاع العراقية، وقبل ذلك العودة لاستهداف مقارّ البعثات الدبلوماسية التي تقع تحت حماية الدولة؛ مما يمثّل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين، واعتداءً على هيبة الدولة والتزاماتها الدولية".



وأضاف أن الحكومة العراقية في الوقت الذي تشجب فيه هذا الهجوم الآثم وتستنكره، فإنها تؤكد ملاحقة المتجاوزين على القانون، وفرض الأمن استعداداً لتنظيم الانتخابات النزيهة العادلة.



وذكر أن تغيير واقع بلادنا نحو الإصلاح والازدهار على مختلف الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية هو نتاج تكاتف شعبنا، وتلاحم قوانا الوطنية، وإن خيارات السلم والحرب هي حق حصري للدولة؛ لأنها مسؤولية أمام الله وأمام الشعب والتاريخ، وليست اجتهادات لمجموعات، أو أفراد، أو توجهات محددة.



وقال المتحدث إن الحكومة تؤكد رفضها استخدام الأراضي العراقية وأمن مواطنيها ساحةً لردود الفعل؛ مما يستوجب ضبط النفس واحترام مخرجات الحوار الاستراتيجي.



وكانت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت اليوم سقوط 14 صاروخا في محيط قاعدة عين الأسد الجوية في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار "118 كم غربي بغداد".



وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي اليوم، إنه في الساعة 30. 12 بالتوقيت المحلي توقفت عجلة تحمل بداخلها حاوية في منطقة البغدادي بمحافظة الانبار ، كان الظاهر من هذه العجلة أنها كانت تحمل أكياس مادة الطحين، إلا أنها كانت تحمل قاعدة لإطلاق الصواريخ، حيث أطلقت ١٤ صاروخا باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية سقطت في محيط القاعدة.



وذكرت أن ذلك أدى إلى أضرار في دور المواطنين القريبة وأحد المساجد.



وكان مصدر أمني عراقي أعلن أنه تم الرد وإحراق العجلة التي تحمل منصات إطلاق الصواريخ.



وبدوره، أكد التحالف الدولي تعرض القاعدة للقصف ما تسبب بوقوع ثلاث إصابات طفيفة.



وقال التحالف في بيان صحفي اليوم: "في الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية لقصف بـ 14 صاروخا".



وأضاف أن الصواريخ سقطت على القاعدة ومحيطها، مشيرا إلى تفعيل تدابير دفاعية لحماية القوة.



ويشهد العراق تعرض قواعد تنتشر فيها قوات أمريكية لهجمات صاروخية منذ مقتل قائد فيلق القدس الإٌيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في مطلع العام الماضي في هجوم أمريكي .