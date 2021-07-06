ارتفاع حصيلة وفيات الانهيار الطيني في اليابان إلى 7

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن انهيار طيني في مدينة أتامي وسط اليابان إلى سبعة أشخاص، الثلاثاء، بينما لا يزال 27 شخصا في عداد المفقودين.

وتوفي الضحايا عندما أدى هطول أمطار غزيرة لوقوع انهيار طيني السبت الماضي. ودمر منزلان، كما تضرر نحو 130 أخرين.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية بأن أوامر إجلاء صدرت لأكثر من 110 آلاف شخص في مناطق متعددة في إيزومو وشيمان، بسبب مخاطر حدوث انهيارات أرضية جراء الهطول الغزير للأمطار.

وكانت السلطات في البداية تواجه مشاكل في تحديد عدد المفقودين بالتحديد، فبعض المواطنين المسجلين بالمنطقة انتقلوا قبل وقوع الكارثة. وفي ظل عمليات التدقيق، تم خفض عدد المفقودين.

ويواصل رجال الشرطة والجنود عمليات البحث عن المفقودين.