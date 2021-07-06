وكالة الأنباء الإثيوبية: إثيوبيون يتظاهرون في نيويورك احتجاجا على اجتماع مجلس الأمن بشأن سد النهضة

قالت وكالة الأنباء الإثيوبية، إن المغتربين الإثيوبيين في ولايات مختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية خططوا لتنظيم مظاهرة في نيويورك؛ لمعارضة اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سد النهضة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا بشأن سد النهضة، غدًا الخميس بناء على طلب مصر والسودان.

وقال تاسو ملكيهووت، منسق فريق السلام والوحدة في إثيوبيا بواشنطن، إن الهدف من المظاهرة هو معارضة اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة الذي تعتقد إثيوبيا بشدة أنه لن يتم حله إلا من خلال المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، على حد قوله.

وأضاف أن سد النهضة هو أمر وجودي بالنسبة لإثيوبيا والإثيوبيين، مشيرًا إلى أن تدخل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأوضح أنه من المتوقع أن يشارك الإثيوبيون والأجانب من أصول إثيوبية في نيويورك ونيوجيرسي وبوسطن وكونيتيكت وديلاوير وبنسلفانيا والعاصمة واشنطن وماريلاند في المظاهرة.