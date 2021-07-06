اليابان تدرس إعادة فرض حالة الطوارئ على طوكيو بسبب كورونا

يعتزم رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، إعادة فرض حالة طوارئ كاملة على العاصمة "طوكيو"، في ضوء ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بدلا من تمديد الإجراءات شبه الطارئة المفروض بالفعل حاليا وذلك بحسب مصادر في الحكومة اليابانية.

وتعليقا على ذلك، قالت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الأربعاء، إنه لم يتضح بعد إلى متى ستستمر حالة الطوارئ والتي ستكون الرابعة في حال تطبيقها، بينما أكدت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن الحكومة المركزية تتطلع أيضًا إلى تمديد حالة شبه الطوارئ لمحافظات سايتاما وتشيبا وكاناجاوا، مع رفع الإجراء عن المحافظات الست المتبقية الخاضعة حاليًا لها، كما أنها تدرس رفع تصنيف أوكيناوا، المحافظة الوحيدة الخاضعة حاليًا لحالة الطوارئ إلى شبه طوارئ.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية شبه الطوارئ التي تغطي 10 محافظات يوم الأحد المقبل، فيما اعتبرت الصحيفة أن أي قرار بوضع العاصمة تحت حالة الطوارئ سيكون له تأثير كبير على أولمبياد طوكيو، والمقرر انطلاقها في 23 يوليو الجاري، ومن المرجح أن يجبر الحكومة ومنظمي الحدث على منع دخول متفرجين.

ومن المتوقع أن تجتمع فرقة العمل الحكومية الخاصة بالاستجابة لـ كوفيد-19 يوم غد الخميس لاتخاذ قرار نهائي، بينما أضافت هذه المصادر أن المسئولين الحكوميين يفكرون أيضًا في فرض قيود أكثر صرامة في منطقة طوكيو، بما في ذلك تعليق خدمات المطاعم والحانات التي تقدم المشروبات الكحولية.

وكانت طوكيو قد أعلنت صباح اليوم عن 920 حالة إصابة جديدة بـ كوفيد-19، بزيادة كبيرة عن 714 حالة تم الإبلاغ عنها في الأسبوع السابق، مع ارتفاع الحصيلة اليومية خلال الأسبوع السابق لليوم الثامن عشر على التوالي.