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بلغاريا تسجل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 8:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 8:58 ص

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الأربعاء، تسجيل87 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 422 ألفا و238 حالة.
وذكرت بوابة المعلومات الوطنية في تقريرها اليومي، حسبما أوردت وكالة أنباء /صوفيا/ البلغارية، أنه تم تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 18 ألفا و127 حالة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
وتعافى على مدار أمس، 306 أشخاص ليبلغ إجمالي المتعافين في البلاد 395 ألفا و915 حالة، بينما يتلقى961 شخصا العلاج في المستشفيات، من بينهم 111 في الرعاية المركزة.
وبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا 8196 حالة.


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