محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمراكز أبوتشت، وفرشوط، ودشنا، والوقف، وقوص، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور كل من حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظة قنا، وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية؛ لمناقشة التحديات التي قد تتعارض مع تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

واستمع محافظ قنا، خلال الاجتماع، للتحديات والحلول المقترحة الخاصة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومدى احتياجها إلى رفع كفاءة أو صيانة كاملة، وكذلك المشكلات الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز قوص على وجه الخصوص، كما تناول الاجتماع مناقشة مشكلات مراكز الشباب والرياضة والملاعب والمساحات المخصصة لها ومدى ملائمتها للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى موقف المراكز الطبية والوحدات الصحية، والمجمعات الزراعية بمقر كل وحدة قروية.

وقال الداودي إن جميع الأعمال المزمع تنفيذها بقرى حياة كريمة تجري وفقًا لمعدلاتها الطبيعية وأن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة مسئولة عن مشروع حياة كريمة، موجها بضرورة أن يتم العمل بشكل تكاملي بين الجهات المختلفة لتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الشركات المنفذة، مؤكدا أهمية مشروعات مبادرة حياة كريمة وأثرها على تحسين جودة الحياة، وأهمية الالتزام بالخطة والمواصفات القياسية المحددة لتلك المشروعات، ومدى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذها والانتهاء منها في المواعيد المحددة مع تذليل كافة التحديات بالتعاون بين جميع الجهات التنفيذية والشعبة المكلفة بالتنفيذ.