التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير

قالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير، وتنتهي امتحانات الثانوية العامة 2 أغسطس المقبل.



ووجهت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية علي فيسبوك، نصائح لطلاب الثانوية العامة، أنه يجب حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بـ60 دقيقة للانتهاء من إجراءات التأمين، وفى حالة الحضور متأخر يعتبر هذا من وقت الامتحان، وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والفنية.



وستقوم الوزارة باختبار التابلت قبل الامتحان للتأكد من سلامتها فنيا، وعدم العبث بها ويتم سحب التابلت فى حالة وجود أى تطبيقات أو لوجودها خارج المنظومة المؤمنة.



وأوضحت الوزارة أنه "على الطالب أن يظلل إجابته بالقلم الرصاص فى البابل شيت، وتأكيد الإجابة بالقلم الجاف أسود أو أزرق مع كتابة الاسم وكود الامتحان ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح، وفى حالة تلف ورقة البابل شيت لأى سبب يستطيع الطالب استبداله وقت الامتحان".