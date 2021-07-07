 ارتفاع تقييم حوليات آداب عين شمس في تقييم المجلات الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات - بوابة الشروق
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ارتفاع تقييم حوليات آداب عين شمس في تقييم المجلات الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات

عمر فارس
نشر في: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 12:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 يوليه 2021 - 12:00 م

أعلنت الدكتورة شيرين مظلوم وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث، ارتفاع تقييم حوليات كلية الآداب إلى 6.5 في تقييم المجلات الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات يوليو 2021.

وأكدت أن الارتفاع دليل على اتباع الحوليات المعايير العالمية من حيث الشكل والمضمون وهو خطوة تدعم الباحثين المتميزين وتوكد أهمية الارتقاء بمنظومة البحث العلمي.

وتعتبر هذه الخطوة تتويجا لجهود فريق عمل الحوليات بالكلية وعلى رأسهم الدكتور معوض بدوى نائب رئيس التحرير.

وذكرت أن الحوليات متاحة على موقع بنك المعرفة المصري لكل الباحثين، كما تسعى الكلية جاهدة إلى إدارج الكلية في التصنيف الدولى وفق المعايير والمتطلبات المحددة.

 


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