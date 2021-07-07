وفاة شاب صعقا بالكهرباء بأبو حمص في البحيرة

لقي شاب مصرعه اليوم الأربعاء، صعقا بالكهرباء، إثر لمسه عامود الإنارة مما تسبب في إصابتة التي أودت بحياته، بقرية عزيز بحري بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، بلاغا من مستشفى حمدي الطباخ المركزي بوصول "عبد الله إبراهيم بكر" 40 سنة مقيم قرية عزيز بحري بمركز أبو حمص جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء، وبالإنتقال والفحص تبين لمأمور مركز أبو حمص أثناء خروج المجني عليه من المنزل لامس عامود إنارة مما أدى إلى وفاة صعقًا بالكهرباء .

تم نقل الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.